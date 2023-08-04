小編今（4）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台股休市期間，台積電ADR連跌兩天，跌幅逾3%，加上美國主權債信評等遭降來亂，台股經歷風災休市後，4日面臨市場考驗，不過黎方國、朱成志、黃文清、杜金龍等四大投資專家喊「免驚」，呼籲投資人不要過度恐慌，再跌空間有限，指標股創意2日未再跌停，後續廣達、緯創若不再跌停，AI股有望止跌，指數可望在季線16,753點至前低16,593點獲得支撐。

【1】台股補跌承壓 專家：多頭免驚

四大投資專家一致認為，台股在颱風假過後開市，跌勢可望趨緩，惟目前台股籌碼凌亂，短線仍有拉回壓力；隨著利空消化，8月中旬後台股有望重返萬七之上、上看17,100點，但AI已回不去高點，指數難戰前高17,463點。

深證券分析師杜金龍對後市稍保守，接下來要看美股3日能否止跌，若美股持續下修，預期台股加權指數跌破季線的機率性不低，可能回測至前低16,593點前止穩。

【2】AI股操作三重點 大盤先待落底訊號浮現

盤勢觀察：近日AI概念股的集體拉回，讓投資人開始心生疑慮，不過，參考往年飆漲族群，像是2018年的被動元件、2021年的貨櫃航運，到之前的軍工，只要搭上當年的大趨勢，常可享有半年多頭，而AI概念股的發動時間，是從5月底NVIDIA財報、財測大好，才有較正式的發動，截至目前僅二個月出頭。

【3】不擔心違約 巴菲特續買美債

惠譽調降美國主權債信評級撼動市場，股神巴菲特（Warren Buffett）老神在在，受訪時表示他並不擔心，旗下的波克夏海瑟威公司不會因此改變投資策略，他對美債、美元也維持既定看法。

【4】美債遭砍至AA＋ 8千億美元垃圾債剉咧等

國際信評機構惠譽將美國債信評等調降至AA+，令企業與政府信譽度備受市場關注。分析師表示，這不僅可能影響新債發行與二級市場定價，對於即將到期的7,850億美元垃圾債而言，情勢更是嚴峻。

以美元計價的債務通常參考美國政府債務成本進行定價，因此美國債信遭到下調可能令這些債務成本出現變動。交易員表示，亞洲（日本以外）投資級美元債券違約保險成本2日小幅上漲，顯示全球市場對風險資產需求下滑。

【5】高通財報財測失色 揮刀裁員

全球不景氣打擊智慧型手機需求，導致高通（Qualcomm）上季（6月25日止）獲利年減52％至37.3億美元，本季財測也不如預期。高通為了節約成本醞釀新一輪裁員，使公司股價3日盤前下跌9％。美股3日開盤高通股價重挫1成。

高通稍早預期本季營收約在81億至89億美元之間，中間值低於華爾街預期的87億美元。本季EPS經調整後約在1.80至2.00美元之間，中間值也低於華爾街預期的1.91美元。