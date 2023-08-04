一名因案服刑剛出獄的女子小美，晚上到小吃店徹夜坐檯陪酒，因擔心都還國中年紀的兩名女兒沒人照顧，於是帶到店內就近看管，未料小吃店老闆父女卻慫恿十三歲的大女兒下海，一開始母親還不知道，直到兩人母女同桌陪酒，才驚覺女兒竟然也沉淪下去，但小美並未阻止。事後東窗事發，法院判母親四月徒刑，小吃店負責人父女也各判四月，皆可易科罰金。

根據判決書，詹姓父女在北部經營一家有女陪侍的小吃店，一名剛出獄的女子小美因案服刑完畢出監後，前往小吃店應徵陪酒工作，以1檯2小時）300元之坐檯費進行陪酒。

但一位小美上班時間晚間8時至翌日上午6時，為就近照顧2名13歲以下的女兒，於是帶著兩人一起到店內。但詹姓男父女竟然趁著小美陪酒時，也慫恿13歲的女兒一起下海陪酒。

一開始小美不知女兒竟然瞞著她偷偷陪酒，但事後發現後雖然吃驚，但也沒有反對。女兒供稱，是老闆的女兒要她做這份工作，其實就是陪客人唱歌、喝酒，也是2小時300元，但她有說明自己年僅13歲，說過我年齡，他們在我工作前就知道我的年齡。

少女在偵訊時還驚爆，再店內很少遇到臨檢，而且那邊去臨檢幾乎都是行公事而已，簿子給警察簽一簽就走了，而且警察臨檢的時候包廂內燈會閃，所以燈一亮的時候，只要未成年就會第一個先衝。

法官審理後，認定詹姓父女不思循正途獲取利益，竟為一己賺錢營利之目的，媒介、容留使未滿18歲之Ａ女從事坐檯陪酒工作，小美更未善盡保護教養子女之責，即使知道女兒陪酒卻未反對，反而媒介女兒從事坐檯陪酒工作，危害社會善良風俗，扭曲女兒之價值觀外，亦不利於女兒之成長，判3人四月徒刑，皆可易科罰金。