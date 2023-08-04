法新社（Agence France-Presse）今天在巴黎告上社群媒體X，並在聲明中表示，「法新社對於推特（Twitter，日前更名為X）顯然拒絕為落實媒體鄰接權而展開討論感到遺憾」。

世界報（Le Monde）、費加洛報（Le Figaro）、巴黎人報（Le Parisien）等法國主流媒體日前也都因為類似原因針對推特向法院提出告訴。這也使社群媒體X近日的迷惑策略與紛擾再添一樁。

法國自2019年起實施「鄰接權」（neighboring rights）的著作權法案，要求大型網路平台須與希望收取授權費用的新聞出版商進行談判。2021和2022年，數個法國與歐洲媒體與Google達成鄰接權的費用協議。

除了這樁告訴外，自從馬斯克（Elon Musk）收購推特並更名X後，許多決策都遭到使用者質疑和批評，讓人不禁擔憂過去藍色小鳥的榮景是否再不復見。

費加洛報今天以「馬斯克，最終是否會摧毀推特？」為標題，專訪數位記者、導演兼作家勒波（Julien Le Bot），分析推特這一年的變化。

馬斯克曾說推特一年內失去了一半的廣告收入，因此規劃往付費訂閱制發展。對此勒波分析，這樣的策略可能會勸退一般用戶，讓他們離開平台，「不曉得他是否意識到絕大多數的無付費用戶對於轉為付費沒有興趣？」

X平台面臨的風險是：若服務持續變差，用戶還會大量留在這裡嗎？更何況平台狀況開倒車，特別在資訊質量上，「馬斯克新的管理方式顯然沒有減少水軍與假消息的數量」。

社群平台的經濟模式是根據使用者個資與習慣投放最適合的廣告，藉此向廣告商收取龐大費用。但如今由於歐盟「通用資料保護規則」（GDPR）、使用者更謹慎的行為，以及廣告市場大餅分食等原因，仰賴販賣廣告的模式即將轉型，馬斯克企圖推付費訂閱制也是想找到不同的獲利管道，「但現階段不會有人願意跟在Netflix上一樣，付費使用推特」。

勒波也批判馬斯克的「犬儒」。他指出，馬斯克大張旗鼓買下推特聲稱是為了言論自由，說目的是為了避免所有以反仇恨言論之名在推特上封鎖帳號的審查。

「事實是，他一年來的限縮政策，完全沒有解放推特上的言論，反而造成對抗假消息的策略越加模糊不清。更讓願意付費的使用者得以佯裝自己是某政府官員、某家媒體或名人」。

勒波補充，「認證帳號」只是信用卡獲得認證，而非用戶身分；使用者可以自己的卡，建立以他人為名的帳號，「這問題很大」。

勒波也談到X的競爭對手，臉書母公司Meta推出的微部落格平台Threads，並表示它完全模仿推特，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也不避諱。憑藉Instagram使用者基礎，不到5天註冊用戶就超過1億。

祖克柏不斷收購其他應用程式以增加用戶數，而對付競爭者另一個方式，就是「複製成功配方，如Instagram即先後複製Snapchat與TikTok」。

「現在看到的是2個矽谷大老闆超現實的對決，我們不禁自問，從Meta上去找Twitter的替代方案是否為好主意。由祖克柏或馬斯克作為資訊內容的總編輯對民主並不健康」。

如同其他分析師，勒波也認為網路不再是最初使用者在各個不同組織張貼訊息、交互傳達的巨型網絡。如今，權力議題只掌控在部分平台手中，一旦壟斷市場，就能制定自己的規則。

勒波說，無論是馬斯克或祖克柏，「公共數位空間」的架構，恐怕都將淪為「私人公共數位空間」了。