多數人在幼童時期都有過尿床的經驗，但隨著年紀增長就會逐漸改善，一名女網友分享，她在國中突然開始會尿床，每周至少1次，直到現在24歲都沒改善，只要夢到馬桶就會尿床，讓她非常困擾，引起網友熱烈討論，不少苦主表示有類似的煩惱。

一名女網友日前在Dcard上分享，她從國中開始出現了尿床的問題，每周至少會發生1次，直到現在24歲了都沒有改善，讓她非常困擾，去看了泌尿科半年，卻遲遲沒有任何效果，雖然現在的男朋友並不介意，但她還是很迫切希望可以解決這個問題。

女網友表示，她只要做夢夢到「馬桶」就一定會尿床，看到男友喝一堆水，半夜爬起來尿尿的時候，她很好奇詢問過對方「怎麼在睡夢裡知道自己真的想尿尿？」但男友也說不出個所以然。原PO也補充，她本身沒有什麼壓力，經濟狀況和感情生活都很穩定。

貼文引起網友討論，不少人坦言有類似的問題，「我偶爾也會這樣，夢到馬桶或是廁所就會原地解放」、「我是退伍後工作壓力大，開始有尿床的問題」、「我大概國中的時候，也是睡著有尿意就會夢到馬桶，在夢裡上廁所就會尿床，超困擾」。

另有網友建議原PO可以去看看婦女泌尿科，或是到醫院檢查脊椎與大腦的部分，如果不是生理上的問題，那有可能是心理因素，可以嘗試看看心理諮商，也許可以找出隱藏的原因。