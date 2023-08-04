大陸修訂出台《反間諜法》後，外界表示擔憂，指修法會影響大陸投資營商環境。對此，大陸國家安全部今日發聲明提出四點稱，修訂《反間諜法》是維護中國大陸國家安全的需要，其規定公開透明、清楚明確，且中國大陸是「法治國家」，執法機關始終堅持嚴格依法辦事。

大陸國安部微信公眾號4日發文答記者問指，《反間諜法》修訂出台後，個別境外媒體對我修訂《反間諜法》表示「擔憂」，指會影響投資營商環境，甚至惡意曲解，攻擊抹黑大陸正常立法活動。

對此，國安部強調以下四點：加強反間諜工作，維護本國國家安全，是世界各國的通行做法。以立法形式防範打擊間諜活動、維護國家安全是國際通行做法，很多國家都有類似法律規定。

國安部續指，修訂《反間諜法》，是維護中國大陸國家安全的需要。這次修訂《反間諜法》，目的是防範、制止、懲治間諜情報機關實施的各種間諜違法犯罪活動，不針對在中國大陸合法經營、投資、從業的公司及其人員。《反間諜法》第2條明確規定，大陸反間諜工作堅持「積極防禦」的原則。有境外媒體將大陸依法調查處理間諜活動，與國家、企業、人員之間正常交流合作掛鉤，是對《反間諜法》的誤讀。

國安部稱，《反間諜法》的規定公開透明、清楚明確。《反間諜法》對反間諜工作原則、間諜行為定義、調查處置的條件和程序、法律保障監督等都做出了明確規定。聲明指出，有境外媒體關注「為境外竊取、刺探、收買、非法提供其他關係國家安全和利益的文件、數據、資料、物品」的界定問題。

對此，國安部回應，首先，這一界定的前提是非法行為，對於遵守中國大陸法律、提供正常商業服務的公司及其人員，並不受本條約束。其次，這一界定指明了非法行為和合法行為的界限，便於社會知曉，增強了公司及其人員在中國大陸合法開展業務的確定性。再次，這一界定是各國立法普遍做法。多數國家將獲取、收集、複製、洩露、提供有損國家安全或者利益的各種文件、數據、資訊、物品、商業秘密等行為，均作為間諜行為。

國安部強調，中國大陸是法治國家，執法機關始終堅持嚴格依法辦事。《反間諜法》明確要求「反間諜工作應當依法進行」、「保障個人和組織的合法權益」，充分體現了法治原則，充分體現了懲治間諜行為和尊重保障人權相統一。對於危害大陸國家安全的間諜行為，執法機關將嚴格依照法律規定調查處理；對於個人和組織的合法權益，國家安全機關依法予以保護。