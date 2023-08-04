蘋果第三財季營收年減約1%，為818億美元，為連續第三個季度下滑，但優於華爾街預估的816.9億美元。毛利率為44.5%，優於上年同期的43.3%。每股盈餘年增5%，為1.26美元，優於上年同期的1.20美元和市場預估的1.19美元。

以各事業部門來看，iPhone營收年減2%，為396.7億美元，低於市場預估的399.1億美元。iPad營收年減近20%，為57.9億美元，不及市場預估的64.1億美元。Mac營收年減7%，為68.4億美元，但優於市場預估的66.2億美元。其他產品營收（含AirPods、Apple Watch等穿戴式、家居、配件產品）年增2%，為82.8億美元，不如市場預估的83.9億美元。服務事業營收（含iCloud、Apple Music、Apple TV+）年增8%，為212.1億美元，優於市場預估的207.6億美元。

蘋果的付費訂閱會員數達到破10億的重大里程碑，庫克表示，受此帶動，服務事業營收創下歷史新高。

以主要市場來看，第三財季美洲地區營收年減5.6%，歐洲營收年增4.8%，大中華區營收年增7.9%，日本營收年減11.5%，其他亞太區營收年減8.5%。