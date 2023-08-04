愛普*第2季單季營收為10.97億元，季增51%，毛利率40%，獲利較前一季大幅提升。除了營運動能轉強外，第2季度受惠於美金對台幣匯率升值、美元利率攀升、稅上利益的正面影響，第二季單季淨利為4.83億元，淨利率達44%，EPS為2.98元。愛普*因GDR募資資金尚未大幅動撥，加上既有的外幣資金、應收付款等淨外幣部位，持續受到匯率波動的影響，若排除GDR兌換利益及相關稅上影響，第2季擬制調整後單季每股盈餘為2.35元。

總經理洪志勳表示，目前客戶庫存去化已至尾聲，營收從第一季的谷底逐月遞增，雖整體經濟情勢沒有明顯的好轉，但在中、低階市場需求力道增加下，預期下半年整體業績狀況會比上半年好。

愛普*的IoT事業部產品歷經2021年第3季的需求高峰、2022年下半年經濟情勢惡化，客戶需求急凍、庫存過高，但在今年第1季庫存修正完成，2023年第2季客戶需求逐漸回溫，IoT市場供需正在回到正常的過程中。

董事長陳文良指出，第二季毛利率因產品組合等因素仍在較低的水平，但對於長期穩中有升的毛利率趨勢的看法保持不變。IoT事業部有望持續第二季的成長趨勢，在下半年有進一步的成長。經營策略是從產品質量和服務質量上做為市場領先者，同時用新技術、新產品，贏得新應用，進一步推動IoTRAM市場的成長。

至於AI事業部，陳文良指出，目前處於應用轉換期，會有一段時間的沉潛，但VHM在主流應用的採用正在加速，特別是最近比較熱的大型語言模型AI，也稱LLM AI。LLM AI需要龐大的DRAM容量，而且算力性能和DRAM頻寬直接相關。VHM具有無限頻寬和低10倍的功耗的優勢，提供了一個目前可見的唯一能大幅超越現有硬體的技術方案。HPC行業也逐漸形成對VHM優勢的共識，先進邏輯製程也開始支持和VHM堆疊。但新技術的研發、驗證至成熟，需要長時間的佈局及開發。