各大研調機構紛紛看好未來成長表現與趨勢，Counterpoint Research預估，2027年摺疊手機出貨量將超過1億支，佔高階市場近四成；其消費者研究同時指出，現今智慧型手機用戶欲購買新機時，28%極有可能選擇摺疊機款，而三星更是首選品牌。台灣三星持續引領摺疊智慧型手機市場，2020至2022年間，摺疊機銷售量成長超過15倍。

三星本次Galaxy Z Fold5/Z Flip5外觀再升級，採用嶄新設計Flex Hinge轉軸結構，不只整體機身更平整，亦能有效分散外部衝擊；此外，機身側邊與轉軸外蓋採用強韌的Armor鋁合金材質，輔以高強度康寧Gorilla Glass Victus 2，兩款裝置均擁有IPX8等級認證防水，打造全方位超高防護標準。效能方面，雙機搭載高通Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy處理器，在系統運算、圖像處理及操作指令等方面皆擁有極速頂尖效能，體驗更甚以往。

Galaxy Z Fold5配備Dynamic AMOLED 2X 6.2吋封面螢幕和7.6吋內頁螢幕，隱形的螢幕下鏡頭2.0(UDC)，讓實際可視面積更寬闊；同時支援光線追蹤技術及120Hz畫面更新率。Galaxy Z Flip5搭載封面螢幕尺寸由上代1.9吋放大至3.4吋，創造更寬闊視野的嶄新體驗。使用者在封面螢幕上即可操作Google Map、YouTube等常見應用程式，並新增支援鍵盤功能。

三星Galaxy Z Fold5/Z Flip5銷售資訊上，Galaxy Z Fold5定價為56,888元起，頂規版1TB定價則上看67,888元，Galaxy Z Flip5 定價則為32,888元起。Galaxy Z Fold5/Z Flip5將於今(4)日啟動預購，預計8月18日起於全台各大通路正式上市。