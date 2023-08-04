成為紅雀隊史首位台將的「火球男」林振瑋，4日代表旗下新人聯盟球隊先發，也是旅美後首次在正式比賽中登板，對陣國民新人聯盟小試身手，主投2局被打出2安失1分，更展現優異K功，飆出3次三振。

林振瑋擁有203公分的高大身材，也是前旅美球星郭泓志的外甥，以一顆最快球速可以飆到160公里的速球，獲封為新生代「台灣火球男」，林振瑋的精湛球技也成功抓住紅雀球探的目光，雙方以54萬美元簽約金談妥加盟，林振瑋被分發至新人聯盟報到。

4日林振瑋首度代表球隊登板先發，開賽第一球就遭今年選秀會榜眼、國民開路先鋒克魯斯（Dylan Crews）敲二壘安打，下一棒布蘭納考克斯（Brenner Cox）擊出左外野飛球出局，克魯斯推進至三壘，第3棒瓦奎羅（Cristhian Vaquero）右外野高飛犧牲打，幫助克魯斯攻回本壘，接著林振瑋投出觸身球，但仍以三振化解攻勢。

林振瑋2局遭歐丘亞雷法（Nathaniel Ochoa Leyva）敲安上壘，但連續解決3人次，包含投出2次三振，結束本戰投球工作。林振瑋此戰投2局，被敲出2安打掉1分，飆出3次三振，另有1次觸身球。紅雀新人聯盟在首局打進5分，最終8比4擊敗國民取勝。