就在麥克喬丹正式卸下黃蜂老闆職位，改由普羅特金、施納爾兩名新老闆接任同時，《夏洛特觀察者報》記者彭恩4日報導，黃蜂跟主力前鋒P.J.華盛頓續約談判陷入僵局，因為雙方對於續約金額上的認知落差太大，因為上季才領800萬美元年薪的華盛頓，竟然開口要到均薪1800萬美元。

上季場均15.7分、4.9籃板及2.4助攻的華盛頓，算是黃蜂陣中表現比較穩定的主力球員之一，黃蜂當然很想繼續把他留下，問題是在老闆換人之後，黃蜂並不打算跟球員簽下長期合約，而是隨著新老闆加入之後，確定球隊全新經營方針再做考量。

所以黃蜂當然無法接受華盛頓開出的均薪1800萬美元的長期續約條件，而是打算先跟華盛頓簽下1年850萬美元的資產報價合約，讓他可以在明年夏天成為完全自由球員測試身價，麻煩的是如此一來，華盛頓下個球季勢必只想幫自己打個人身價，恐將無視團隊了。