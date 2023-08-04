累計京城銀前7月自結合併淨收益63.49億元、年增達近1.23倍，稅前淨利39.72億元、年增達1.15倍，雙創同期次高，稅後淨利33.15億元、年增達1.24倍，創同期第三高。稅前每股盈餘3.58元、稅後每股盈餘2.98元，則雙創同期新高。

觀察京城銀7月收益概況，利息淨收益4.89億元，月增3.51％、年減7.91％，手續費淨收益1.33億元，月減24.88％、年增38.99％。其他淨收益7.53億元，月增22.65％、年增48.2％，主要受惠投資收益表現持續亮眼。

美國聯準會7月如市場預期再升息1碼，但否為最後一次升息，市場則有不同看法。京城銀指出，根據聯準會過去相關決策原則，關鍵在是否能有效降低核心通膨、長期通膨能回到設定目標，就最新政策聲明看來，並未排除進一步升息可能性。

京城銀前7月利息、手續費淨收益為33.41億元、12.15億元，分別年減6.12％及3.55％，但其他淨收益17.92億元，較去年同期虧損19.68億元大幅轉盈。截至7月底逾放比0.02％、逾放款覆蓋率8522.89％，整體放款覆蓋率1.5％，資產品質維持一貫優異穩健表現。

京城銀致力守護民眾財產，去年全台各分行攔阻詐騙案逾百件、防堵客戶財損逾3000萬元，今年持續積極提升第一線同仁防詐技巧，秉持金融友善精神主動關懷客戶，上半年防堵詐騙案逾60件、成功攔阻詐騙金額近2600萬元。

京城銀持續透過大數據分析客戶交易、業務申辦情形，並將異常態樣納入日常監控報表，強化與同業聯防合作，並響應金管會「全國368 鄉鎮走透透」反詐宣導活動，同時將加入刑事局AI鷹眼阻詐聯盟，以具體行動展現捍衛民眾資產安全決心。