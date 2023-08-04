中華電(2412)將在今(4)日12點起至8月13日17點止，同步開放三星Galaxy Z Fold5/Flip5在中華電網路門市限量預購、Galaxy Tab S9與Galaxy Watch6系列於門市付費客訂，8月15日起即可優先取貨。中華電並包裝兩款摺疊新機「精采5G購機」超優資費優惠，月繳999元以上方案，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折3,000元、Galaxy Watch6合購優惠折3,000元，VIP客戶續約可享最高購機折5,000元，總計最高享加碼11,000元折價優惠，以破萬元加碼購機優惠寵星粉。

遠傳(4904)今（4）日起開放預購今年最新三星旗艦摺疊智慧型手機Galaxy Z Fold5/Flip5，搭配心5G指定資費手機0元起，再享十大好禮優惠，包含舊換新最高折6,000元、VIP續約最高折5,000元、遠傳星機保2個月優惠、防駭心守護及來電答鈴服務、遠傳friDay影音2個月暢看等，另外，購買遠傳獨家頂級旗艦Galaxy Z Fold5 1TＢ頂規版本，搭配遠傳心5G月租1399元資費、綁約48個月，專案價只要36,888元。

台灣大(3045)myfone門市、網路門市、myfone購物、momo購物網，今(4)日起至8月13日開放預購，8月18日正式開賣。搭配台灣大5G指定資費，Galaxy Z Fold5/Flip5專案價最低0元，老客戶最高再折3,000元，VIP用戶續約購機最高折5,000元。購買Galaxy Z Fold5/Flip5手機再加購Galaxy Watch6系列空機，享折扣3,000元。