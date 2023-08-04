在數位化與AIoT技術應用需求驅動下，預計下半年電腦產品銷售將可緩步回復，搭配子公司下半年醫療減壓氣墊床於北美急症護理市場訂單挹注，下半年營運可望優於上半年。

輔信科技產品以海外銷售為主，主攻垂直產業市場，近年更對AIoT應用的硬體與整合技術投注研發資源，產品被整合導入在數位看板、視訊監控、AI影像分析、邊緣計算、自動化控制等應用方案，並在包括零售、銀行、醫療、製造等領域持續取得專案機會，在產業數位化轉型驅動下，公司小型化電腦及IPC嵌入式電腦多元的產品組合更具競爭力，加上子公司暄達醫學的產品仍維持一定之毛利率，在產品組合優化下，維持第一季、第二季與上半年平均毛利率皆為39％表現。

著眼科技醫療發展，除工規電腦產品外，輔信科技亦發展符合醫療安規的Panel PC系列，目前國內外皆有醫院、診所客戶，將本公司Panel PC與AIO電腦整合到護理站資訊看板、病床旁資訊系統以及醫療車應用等，搭配子公司於醫材領域優勢，延伸本業的IT能力至醫療產業佈局，後續產品發展，也將持續針對5G支援、繪圖顯示擴充能力、低功耗與高效能算力的產品進行設計開發。