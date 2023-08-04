達方電子3日舉行線上法說會，公布2023年第2季與上半年財報，達方第2季合併營收為68.9億元，較上季成長14.8%，歸屬母公司稅後淨利為2.28億元，較上季成長59.9%，每股盈餘為0.82元。

達方表示，第2季單月營收呈現上升趨勢，顯示客戶需求開始從谷底攀升，其中鍵盤產品受惠客戶需求逐步回溫，第2季營收季成長逾15%，佔營收比重約47%，以電動輔助自行車(eBike)為發展主軸的綠能事業雖然受到e-Bike終端客戶庫存調整影響，季營收貢獻比重仍維持在45%以上，約佔47%。

達方上半年合併營收為128.9億元，年減15%，歸屬母公司稅後淨利為3.71億元，每股盈餘為1.33元。

指紋辨識、人臉辨識功能逐漸成為NB標準配備，NB愈做愈高階精緻，達方除既有的背光鍵盤技術，亦在周邊產品模組往前跨出一大步，切入鍵盤視覺範圍具觸控功能及指紋辨識/人臉辨識產品。

達方總經理蔡耀坤表示，指紋/人臉辨識指紋產品已於第3季開始出貨，觸控功能板等產品也於下半年開始出貨，這些有價值的模組類產品成長很快，除美系品牌客戶外，我們也會往其他品牌客戶佈局，預估這些新產品出貨可望較今年成長20%到30%，成為IT產品擺脫今年小幅衰退，明年恢復正常成長的新動能，並有助於IT事業部門毛利率往上提升。

展望第3季及下半年，蘇開建表示，第3季預期NB市場需求將繼續回升，帶動鍵盤等相關產品營收成長，雖然傳統自行車雖仍須致力於去化庫存，然而在E-Mobility、環保、運動三大趨勢下，E-Bike和中高階自行車銷售動能持續，詠業等零組件事業營運也見到好轉，毛利率可望逐季向上，我們有信心下半年營收會比上半年好。

在IT新產品開始出貨下，達方預估，今年下半年到明年上半年IT產品佔比將從今年上半年約42%上升至45%到47%，綠能產品佔比受到庫存調整影響將下滑至約43%，零組件產品佔比約11%。

電動自行車銷售不佳，不僅價格競爭激烈，亦有歐洲電動自行車品牌廠傳出財務困難，對此，蘇開建表示，國外E-Bike有大中小品牌廠，參差不齊，終端庫存去化可能會讓價格凌亂一段時間，達方聚焦在車架到電池等具價值的產品，市場狀況對達方影響很小，雖然這兩年成長速度放緩，預期2025年會加速，2026年E-Bike達到1000萬台水準不是問題，達方綠能事業可望自明年下半年到2025年展現成長動能，帶動公司營運大幅成長。