俄烏戰爭爆發後，西方國家對俄羅斯發動全面性的金融制裁，引發去美元化浪潮，不少國家開始降低使用美元的比重，轉向使用人民幣，大陸專家表示，地緣政治變化讓人民幣獲得發揮更大影響力的機會，去美元化不是短期波動，而是長期趨勢。然而，從目前的數據來看，人民要追上美元，還有一段很長的路要走。

南華早報報導，大陸經濟學家、中國人民銀行前政策顧問余永定針對去美元化發表看法，他認為，美元武器化雖然讓更多發展中國家願意接受人民幣，但這種情況也讓大陸的海外資產價值受損，因此要更謹慎、靈活的方式，去完成人民幣國際化計畫。

截至今年5月，大陸在過去一年削減1050億美元的美國國債持有量，比重約11%，主要原因是美國對俄羅斯實施制裁，凍結價值3000億美元的俄羅斯央行資產，讓各國害怕相同狀況會發生在自己身上，因此進行避險。

余永定表示，「美元的武器化徹底摧毀國際貨幣體系所依賴的國家信用，制裁相當於先前布列敦森林體系的崩潰，地緣政治變化讓人民幣獲得發揮更大影響力的機會。」布列敦森林體系崩潰是1971年尼克森總統單方面暫停美元與黃金的兌換，讓該制度形同虛設。

中國人民大學的報告顯示，人民幣國際化指數雖創下史上新高，達到6.4分（滿分100分）但還是遠不如美元的50.5分與歐元的25.16分。此外，在全球SWIFT支付系統中，人民幣的比重2.77%排行第五，遠遠落後美元的42%與歐元的21.25%。