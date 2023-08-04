展碁國際近期股價跌破月線，公司第二季營收60.7億元，較上一季增加17%，與去年同期呈持平，稅後淨利1.05億元，較上一季增加22%，單季EPS為1.29元。累計上半年營收營收112.56億元，稅後淨利達1.91億元，EPS為2.34元，優於去年同期。公司樂觀展望H2表現，從整體市場來看，消費性的3C產品需求穩定持平；此外延續AI熱潮，亦將有助於商用市場持續成長。

林佳璋表示：「展碁在AI、大數據、雲端、資安領域上積極與原廠密切合作加深市場布局，除代理銷售微軟 Azure雲端服務業務外，更引進國際大廠資安服務，提供技術諮詢與銷售服務。展碁作為資訊安全軟體代理商，是協助原廠，經銷夥伴及終端客戶通往AI的重要橋梁，隨著人工智慧需求激增，資訊安全問題顯得更為重要，展碁協助客戶無縫銜接融入資安應用，強化資安實力。展望後市，雲端服務及資安防護已成為剛性需求，展碁整合軟硬體產品應用，推出AI與資安的解決方案，將有助於帶動下半年的業績成長。」