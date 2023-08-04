●高通（Qualcomm）周四股價大跌8.2%，該全球最大智慧手機晶片製造商發布的財測意外悲觀，意味著消費電子市場低迷不振所帶來的苦難還未結束。高通上季營收年減23%，為84.5億美元，不及市場預估的85.1億美元。獲利較去年同期大減52%，為37.3億美元。經調整後每股盈餘為1.87美元，略高於華爾街預期的1.81美元。高通預期本季營收介於81億～89億美元，中值不及華爾街預期的87億美元。

●PayPal崩跌12.3%，其上季營收73億美元、每股盈餘1.16美元，大致符合市場預估的72.7億美元和1.15美元，但其營業利益率令投資人失望，儘管公司高層看好營運可望好轉。

●線上旅遊公司Expedia重挫16.4%，收在98.67美元，其第二季營收33.6億美元不如市場預期，且第三季展望意外疲軟。

●旅遊股走跌，因Spirit Airlines和Expedia季報意外悲觀，令投資人擔心國內需求在擺脫疫情影響並強勁反彈後可能正在放緩。