蘋果（Apple）今天凌晨公布季度財報，服務項目營收再創歷史單季新高，不過iPhone營收低於預期。外媒引述蘋果高階主管談話，預期第3季匯率仍是影響營收變數之一，iPhone和服務項目業績預估成長，蘋果產品使用人工智慧和機器學習技術，已研發生成式AI技術多年。

蘋果今天凌晨公布截至今年7月1日的季度財報，單季營收817.97億美元，較前一年度同期829.59億美元減少1.4%，單季毛利率44.5%，較前一年同期43.25%增加1.25個百分點，單季稅後獲利198.81億美元，較前一年同期194.42億美元成長2.25%，單季每股基本純益1.27美元，較前一年同期EPS 1.2美元略佳。

觀察主要產品項目，蘋果單季服務項目營收達到212.13億美元，再創歷年單季新高，占單季整體營收比重25.9%；而單季iPhone營收396.69億美元，較上一年同期406.65億美元減少，占單季整體營收比重48.5%，此外平板電腦iPad和Mac電腦營收來到3年來的單季低點。

在全球市場銷售狀況，蘋果在歐洲和中國市場較去年同期成長，北美、日本和其他亞太地區溫和年減，

根據國外科技網站MacRumors引述蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）在線上法人說明會談話，美元匯率強勢影響蘋果在國際市場銷售的獲利表現，儘管營收表現優於預期，不過匯率逆風影響程度仍有4%。

展望到9月底的第3季營運表現，蘋果預期若大環境景氣未惡化，匯率仍可能是逆風因素，第3季營收若與上一年同期相比，匯率影響程度估約2%，預估單季毛利率落在44%至45%區間，目前蘋果大約有6成營收來自於美國以外市場。

法人問及蘋果在人工智慧（AI）和機器學習（machine learning）布局，蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出，蘋果在幾乎所有產品項目內建AI和機器學習功能，產品不可能沒有AI或機器學習功能，蘋果已多年研發廣泛的AI技術，包括生成式AI（Gen-AI）技術。

展望第3季主要產品出貨表現，蘋果預期iPhone和服務項目業績可望成長。至於擴增實境（AR）頭戴式裝置VIsion Pro，庫克預期明年可出貨。