大陸央視新聞用戶端4日報導，大陸北京、天津、河北本輪極端降雨目前基本結束，但後續救災、洪水風險、地質災害風險還在持續，強降雨轉戰東北，對流性更顯著。除了極端強降雨，極端高溫、超強颱風也不斷影響中國大陸。大陸專家解讀如何看待7月極端高溫和降水的交替出現與8月氣候形勢？今夏極端氣候變化的複雜性與未來極端天氣氣候事件會有多頻繁。

大陸中央氣象台首席預報員馬學款指出，從8月2日到4日前後，包括內蒙古東部、東北三省在內，也會出現一次比較強的降水過程，這次強降水過程是在華北前幾天的極端降水過程之後。東北地區這次強降雨，有冷空氣直接參與，相對前幾天華北暴雨，對流性更顯著。也就是說，除了比較強的短時強降水外，還伴有比較明顯的雷暴大風和冰雹。由於小時降水比較強，所以也容易出現內澇、山洪、土石流等次生災害。另外也要特別關注局地的雷暴大風，特別是10級、11級以上的強風，有可能造成風災。

馬學款表示，從常年同期來看，6月到7月中上旬，是華北容易出現高溫季節。另外傳統華北、東北雨季是「七下八上」，7月中上旬高溫和7月下旬到8月初強降水，在季節上正常，同時也有反常地方，就是不管高溫還是降水，都比較極端。高溫極端與大陸高壓的持續發展和維持及冷空氣活動偏弱有關。華北地區的強降水，是在副高「北跳」，進入華北東北雨季後，恰逢颱風，而且攜帶大量水氣北上，出現時間和路徑，恰恰非常有利於華北降水。北側偏東風急流和太行山持續交互影響，太行山地形強迫抬升會導致強降水集中和增強。所以，這只是在特殊天氣形勢下形成的兩種極端天氣。在季節上是正常的，但強度上比較少見。

大陸中國氣象局最新判斷：8月仍是暴雨和雷暴、大風等強對流天氣多發期。除了強降水，8月華北、華東等地還要面臨階段性高溫熱浪風險。

中國氣象服務協會會長許小峰說，如何應對今夏極端氣候變化，首先是高溫，實際上，大陸今年高溫是從6月開始，已出現多次區域性高溫，而且超過歷史極值。其次，今年7月高溫、暴雨、強颱風等多種極端天氣事件結合在一起，讓形勢更加複雜。7月大陸還出現旱澇急轉，華北包括北京，前期還是高溫少雨，突然就轉為暴雨，引發嚴重災害。從預報預警應急防範角度，都增加難度和複雜性，包括原有的防範設施都不足以應對新的情況發生。這也敲響警鐘，要應對極端天氣氣候事件，要保持更高警惕，採取更積極有效治理措施。

未來，極端天氣氣候事件會有多頻繁？許小峰認為，極端天氣不只是今年中國大陸剛遇到，其實在去年就已經歷全球性持續高溫。21世紀前20多年來，跟再往前的20多年比，極端天氣都顯著增加，這也是世界氣象組織發布的資訊，中國也是增加比較多的國家之一。另外從氣候變化角度來說，科學家已給出肯定答案。在聯合國政府氣候變化專門委員會（IPCC）發布的評估報告中，以更高可信度和更多證據，闡述了氣候暖化與全球各地極端天氣氣候事件頻發性的因果關係，認為這一個對地球環境造成嚴重威脅的問題源自人類本身。面臨的問題包括高溫、暴雨，還有冰凍圈融化，生物圈退化，都是面臨的災害，只不過可能平時還不夠注意。未來這種極端事件持續發生，都是大機率事件，要更高警惕。