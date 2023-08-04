上月底颱風杜蘇芮遠離，嘉縣東石鄉堤防堆積大量漂流木，有眼尖民眾發現漂流木中夾雜一具浮屍，經法醫初步勘驗，無名屍為男性，因無法得知身分，警方今公布死者特徵，包括心臟裝設血管支架，口腔上排牙齒部分為假牙等，呼籲民眾如有失蹤親友跟無名浮屍特徵相符，可與警方聯絡。
7月29日上午近8點，有民眾在東石舊港堤防的漂木堆中，發現疑似人形物體，近看驚見一具屍體浮腫、手骨露出的浮屍，警方獲報後即派員封鎖現場鑑識採證，經初步勘驗，死者為男性、身高約165公分、身上未發現證件或足資辨識身分的物品，且因遺體腫脹腐爛，難以辨認身分、判斷年紀。
朴子分局表示，死者穿著藍色短袖上衣及灰色短褲、口腔上排牙齒部分為假牙，8月2日檢察官及法醫相驗、解剖，發現死者心臟有裝設血管支架，目前警方除比對縣內受理報案失蹤人口，也擴大至全國失蹤人口資料進行清查，並呼籲民眾若有親友失蹤，失蹤時與上述穿著相符者，請與朴子分局東石分駐所聯繫，電話：05-3732240。
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