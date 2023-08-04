據北韓中央社報導，北韓外務省負責中國事務局長孟英林3日發表談話，強烈譴責美對台軍援，認為美國煽動台獨分裂勢力的陰謀活動是對中國內政的粗暴干涉和嚴重的主權侵害，「但在中國人民的強大力量面前，美國的霸權野心是絕對行不通的」。

美國白宮網站當地時間7月28日發布消息，宣布向台灣提供價值3.45億美元軍事援助，軍援計畫將包括為台灣提供裝備、軍事教育和培訓。此前報導，這是拜登政府首次以從美國現有庫存提取方式對台灣提供軍援，也是1978年以來的第一次。

朝中社稱，孟英林表示，此舉完全粗暴違反美國向中國政府和人民承諾的一個中國原則和三個中美聯合公報精神，是對中國內政的干涉，也是對中國的主權和安全的嚴重侵犯。

孟英林表示：「美國表面上說堅持一個中國原則，卻在背後煽動中國不可分割的一部分——台灣的獨立，這種無恥的雙重性、兩面性是徹底破壞地區局勢穩定的萬分危險的政治軍事挑釁，也是理應受到世人的詛咒和譴責的反和平妄動。」

孟英林稱，中國政府和軍隊再次明確表示立場稱堅決反對美國售台武器，並強烈譴責這種行為迫使台灣變成「火藥桶」、「彈藥庫」，逼台海局勢接近戰爭邊緣，是理所應當的。

孟英林繼續在談話中指責美國，一邊奢談有意改善與中國的關係，一邊常打台灣牌侵犯中國最大核心利益，這種美國現任政府的居心是不言自明的。企圖把台灣變成不沉的反華前哨基地、實行對華遏制戰略的第一線戰壕來確保其在亞太地區的霸權地位，這就是美國的陰險詭計。

「但在中國人民的強大力量面前，美國的霸權野心是絕對行不通的。」孟英林還警告美方，若美國在台灣問題上屢屢逾越中國設定的紅線，繼續玩起執意觸犯中國核心利益的危險把戲，就必將付出不可挽回的代價。

孟英林表示，「我們認為，美國煽動台獨分裂勢力的陰謀活動是對中國內政的粗暴干涉和嚴重的主權侵害，對此表示強烈譴責和堅決反對。」北韓將對任何中國大陸維護國家主權和領土完整、實現中華民族統一大業的舉措表示完全支持和聲援。