大陸《反間諜法》7月1日生效，大陸國家安全部自本月1日起連續發文，介紹了支持與協助反間諜工作的方式與管道。美國務院批評有關宣傳是「鼓勵公民互相監視」。對此，大陸專家駁斥稱，有關部門是鼓勵公民對間諜保持警覺並且舉報，跟相互監視是兩個概念，直呼美方混淆國際視聽、詆毀中方形象。

大陸《環球時報》4日報導，近日國家安全部通過發布〈反間防諜需要全社會動員！〉、〈依法懲治間諜行為與尊重保障人權並重〉、〈公民和組織發現間諜行為怎麼辦？〉等文章，對於修訂後的《反間諜法》內容以及如何貫徹落實該法進行詳細介紹，同時向民眾介紹了支持與協助反間諜工作的方式與管道。

對此，美國務院發言人米勒2日將有關宣傳普及稱為「顯然是鼓勵公民互相監視」。他指出，美方正密切關注大陸新《反間諜法》的實施，稱該法「大大擴大了被視為間諜活動的範圍」。他強調，「我們仍然關注在中國大陸被任意逮捕和拘留的風險，這反映在我們的第三級旅行警示中」。

中國現代國際關係研究院研究員、反恐問題專家李偉受訪時表示，國安公眾號的文章中提到大陸面臨「嚴峻複雜」的反間諜鬥爭，「我完全同意」。他提到，大陸面臨的威脅不僅有一些國家對我們進行的傳統間諜活動，而且在非傳統領域的間諜活動也是日趨猖獗。

李偉表示，公眾號文章裡還有一個非常重要的觀點是說，國家安全、特別是保守國家秘密、反間防諜，不僅僅是專門機構的事情，也是每一位中國大陸公民的責任和義務。隨著間諜活動的範圍等變得日趨廣泛，僅僅靠國家的反間諜專門機構已不足以更加全面、有效、深入地來進行反間防諜工作，也需要老百姓參與進來。

李偉說，「有時候可能我們發現了身邊的一些可疑行為，但是不知道向誰來報告。我個人認為通過國安部的文章，可以使我們的民眾更好了解如何向專業機構報告。這對於維護國家安全工作，應該是起著積極的推動作用」。

「美方聲稱我國鼓勵公民間相互監視，這是混淆概念」，大陸外交學院國際關係研究所教授李海東表示，有關部門是鼓勵公民對間諜保持警覺並且舉報，這跟相互監視是兩個概念，這反映出美方在相關問題上一以貫之的雙重標準。

李海東稱，美方反間諜活動實際上做得比中國大陸更廣泛、更深入，而且更普及。美國有「中國行動計畫」，內部彌漫著對華人作為間諜的懷疑，美方不反思自身在監視公民方面的作為，反而將中方反間諜活動貼上公民相互監視的標籤，這是在混淆國際視聽、詆毀中方形象。