今夏全球最夯的電影《Barbie芭比》不僅帶動時尚圈的粉紅浪潮，主角「芭比」瑪格羅比、「肯尼」雷恩·葛斯林等人，煥發光彩的無暇肌膚也掀起討論聲浪。英國皮膚專家賈斯米娜·維科Jasmina Vico透露秘方，拍攝期間她讓演員每天喝水飛薊茶，服用益生菌和抗炎補充劑，女主角瑪格羅比更是天天喝克菲爾發酵乳。中天主播何橞瑢也大讚克菲爾是她容光煥發的祕密武器。

根據英國《每日郵報》、美國《紐約郵報》報導，維科受僱於《芭比》拍攝團隊，任務是幫助參與演出的藝人們維持如娃娃般的皮膚，不僅不能有粉刺、痘痘，還得有著1940年代照片中常見的光暈。

維科表示，這不僅需要優秀的化妝技巧和臉部護理，還得研究如何讓演員擁有健康，由內而外散發光彩。為此，她讓演員們接受光療、淋巴引流、穴位按摩，使用Wim Hof呼吸法。來自克羅埃西亞的她，還每天煮家鄉傳統的水飛薊茶，要求所有演員喝一杯再上工。維科對女主角瑪格羅比更嚴格，要求她每天喝一瓶克菲爾發酵乳，三餐多吃含有活菌的發酵食物，例如酸菜。

據Healthline、Good Housekeeping、foodbeverage等歐美知名營養專業網站報導，發酵食品是2023年超級食物之冠。這也是維科之所以要求女星羅比每天必喝克菲爾的原因。她強調，皮膚與人的身體健康息息相關，要改善肌膚狀況，必須從飲食和生活方式開始做起。

中天主播何橞瑢吃太陽星全效克菲爾益生菌保持最好狀態。(圖／何橞瑢提供)

對於維科的主張，每天面對鏡頭的中天主播何橞瑢也十分認同。她說，腸道不健康，排便不順，就會有許多廢物在體內累積，導致肌膚黯沉，上妝也不易服胋，所以最近和同事們開始每天吃太陽星全效克菲爾益生菌，希望以最好的狀態為觀眾服務。