2020總統大選，蔡政府頻打「芒果乾」（亡國感），最終蔡英文以817萬票順利連任，前台灣民眾黨文宣部主任柯昱安認為，隨著中美關係趨緩，民進黨在2024大選沒有太多素材，即便抹紅對手也引不起民眾迴響。柯昱安認為，這次選舉氛圍與2000大選相似，而民眾黨總統參選人柯文哲就像當時的陳水扁一樣是新產品，因此民眾會有期待，但結果仍需觀察。

據《中評社》今(4)日報導，柯昱安接受訪問時提到，2024大選氛圍明顯與2020大選的氛圍不同，4年前因香港事件使台灣有濃厚的「抗中保台」氛圍及焦慮感，民進黨也藉著販賣「芒果乾」讓蔡英文獲817萬票。隨著中美關係趨和緩，兩岸因素也沒有了，使民進黨在2024大選沒有太多素材發揮抗中保台。

柯昱安進一步提到，2024大選跟2000年大選相似，台灣社會對於政府貪腐感到強烈不滿，換黨執政慾望濃烈。柯昱安認為，今年的柯文哲就像當年的陳水扁一樣是「新的商品」，民眾會有所期待，不過最終結果會如何，柯昱安認為仍要再觀察。

針對藍綠白三大參選人，柯昱安也一一分析。首先針對賴清德部分，柯昱安說賴清德在空戰上不足，導致內部很焦慮，但民進黨仍有4成基本盤，只要找到優勢戰場去打，不需太悲觀。柯昱安則認為柯文哲民調成長已放緩甚至是走下坡，在沒有陸軍的情況下，只要對柯全面攻擊，民調會快速下降。柯昱安認為，柯文哲目前坐二望一，對帶風向事情要一笑置之，並針對其他議題提出政見。

柯昱安也提到，民眾對政治人物的期待與胃口已被養大，年輕人希望的是「有話直說」，因此民眾希望看到的侯友宜是勇於扛責的刑警，而非迂迴的政客。柯昱安強調，侯友宜抵擋不住柯文哲、賴清德，但國民黨能藉由打團隊戰，讓副手、藍營民意代表等人砲口一致對外，讓這些人的流量等於侯友宜的支持度。