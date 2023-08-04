周四泛歐Stoxx 600指數收盤下跌2.91點或0.63%，為457.93點，為連三跌。英股跌0.43%，德股跌0.79%，法股降0.72%，義大利股市跌0.94%。

美國私人部門就業數據強勁，以及華盛頓宣布為即將到期的債務提供在融資，致使美國債券殖利率觸及近九個月新高，全球股市承壓。

歐洲的科技股下跌1.7%。

進一步打擊歐股情緒的是，歐元區七月服務業PMI的萎縮，比預期嚴重。在製造業PMI表現不佳的同時，歐元區主流的服務業也放緩擴張。

歐洲股市本周表現低迷，主要是工廠PMI數據疲軟，通膨居高不下的跡象，以及美國信用評級意外遭到下調，促使投資者撤離來到多年高點的歐洲股市。

英國央行周四宣布升息25基點(1碼)，與上次會議相比，央行的貨幣政策收緊步伐有所放緩。英國股市隨後收窄跌勢。

英飛凌大跌9.3%，報34.9歐元；該晶片製造商提出預測，由於PC和智慧型手機製造商需求疲弱，第四季營收將低於預期。

德國的漢莎航空下跌5.5%，報8.3歐元；儘管該公司稍早調高旅遊需求預期，但投資人仍擔心高成本會侵蝕獲利。

銀行股為少數上漲的板塊。法國第三大的興業銀行公布上季獲利優於預期之後，股價上揚3.5%，報24.8歐元。

比利時啤酒集團AB InBev上升1.3%，至51.7歐元；該公司此前公布上季獲利高於預期，並且重申了今年財測。