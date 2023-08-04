另一方面，通膨預期走緩後，全球經濟成長前景有望改善，驅動資金回流非美元資產，近一個月以來，美元持續呈震盪貶值走勢，非美貨幣表現不一，其中又以南非幣升值2.64%最為亮眼，澳幣貶值1.2%最為弱勢。

聯準會於7月FOMC會議上升息1碼，儘管美國勞動市場逐漸放緩，且通膨已處於下降趨勢，但現階段市場仍預期聯準會將維持「Higher for Longer」的政策基調，進一步升息依然是選項之一，美元近期稍稍走弱，但顯然缺乏走向空頭的要素。

TAROBO截取部分投行對於主要市場匯率的未來預測，如下：

Goldman Sachs（以下簡稱GS）對美元的看法轉為中性，認為美國勞動市場放緩與通膨走弱將讓7月成為聯準會最後一次升息，美元利率後續上行空間將較為有限，不利於美元走勢，然而，美國以外地區經濟成長明顯較美國疲弱許多，因此，資本或難以大規模離開美元資產，相對於過去循環，美元此輪更有支撐。另一方面，Morgan Stanley（以下簡稱MS）對美元的看法維持中性，認為儘管近期美國通膨走緩不利於美元走勢，但目前美國經濟成長仍高於其他地區，且美元空頭倉位過於擁擠，美元難以進一步大幅走弱。

GS對歐元看法轉為中性偏空，認為歐洲央行過去積極的貨幣緊縮政策已逐漸傳導至實體經濟，近期公布的經濟數據顯示歐元經濟活動顯著放緩，儘管通膨仍偏高，但歐洲央行或先聯準會一步放縮貨幣政策，歐元後市前景不看好。另一方面，MS對歐元看法轉為中性，認為儘管歐元區經濟活動走緩，但中國方面已進一步出台一籃子經濟刺激錯措施，歐元區將成為最大受益者之一，此外，歐洲央行已表達出對經濟放緩的擔憂，未來貨幣政策或很快轉向中性，降低對經濟成長的負面影響，歐元貶值空間可能較為有限。

MS對英鎊看法轉為中性偏空，認為近期弱於通膨數據將使得英國央行放慢升息節奏，令英國黯淡的經濟前景或可以喘一口氣，然而，英鎊最近一輪上漲是由英國央行的激進升息推動，一旦英國央行傾向鴿派，英鎊可能將開啟貶值走勢。

MS對日幣看法轉為看多，認為日本央行貨幣政策即將轉向緊縮，7月會議上，日本央行宣布放寬購債利率區間，踏出政策轉向的第一步，未來日幣套利交易或逐漸出場，回流日幣資產，此外，日本財政部官員持續口頭干預外匯市場，不容許日幣單邊貶值，且目前看來外幣利率已大致築頂，日幣後市展望樂觀。

MS對澳幣看法轉為中性偏多，認為澳洲將受惠於中國新一輪經濟刺激政策的外溢效果，逆轉原先澳洲經濟逐漸走向悲觀的預期，且現階段澳洲勞動市場仍相當緊縮，澳洲央行後續仍有近一步升息的可能性，澳幣後市展望向好。

HSBC對人民幣看法轉為中性偏多，認為中國政府推出新一輪刺激政策將提高經濟復甦動能，引導資金回流人民幣資產，不過，後續中國人民銀行後續或加大貨幣寬鬆力度，導致外幣利率對人民幣利率利差進一步走擴，這將大大限制住人民幣趨勢性走強的可能性。

HSBC對南非幣的看法維持中性，認為近期全球經濟展望改善，顯著帶動外部需求上升 ，南非經濟有望受惠於此，另一方面，南非央行貨幣政策明確維持鷹派，且通膨處於下降趨勢，正實質利率持續吸引資金回流，南非幣相對有支撐。