據美國之音報導，美國司法部當地時間8月3日宣布了2名美國海軍士兵因向中國出賣軍事情報而被捕的細節。司法部的新聞稿說，在加州南部和中部地區的2起不同案件中，2名美國海軍軍人因向中華人民共和國傳輸敏感軍事信息而被捕。

「這些人被指控違反了他們為保護美國所作的承諾，為了中國政府的利益背叛了公眾的信任，」 司法部負責國家安全事務的助理司法部長馬修·G·奧爾森（Matthew G. Olsen）說。「司法部將繼續使用我們武器庫中的每一項工具來應對來自中國的威脅，並遏阻那些幫助他們違反我們的法律和威脅我們國家安全的人。）

報導引述聯邦調查局（FBI）反間諜部門的助理局長蘇珊娜·特納（Suzanne Turner）表示，北京為了獲取可能嚴重危害美國國家安全的敏感軍事訊息，對美軍人員進行破壞和滲透。她說，「聯邦調查局和我們的合作夥伴對打擊間諜活動的決心保持警惕，並鼓勵過去和現在的政府官員報告與疑似外國情報官員的任何可疑的互動。」

根據司法部公佈的新聞稿，美國海軍水手魏金超（音譯Jinchao Wei），又名帕特里克·魏（Patrick Wei），於當地時間周三（8月2日）因間諜指控而被捕。當時他剛剛抵達太平洋艦隊母港聖地亞哥海軍基地去工作。他被控密謀向為中華人民共和國工作的情報官員發送國防訊息。

當地時間3日上午公佈的起訴書說，魏是駐紮在聖地亞哥海軍基地的美國「埃塞克斯號」（U.S.S. Essex）兩棲攻擊艦上的現役水手。作為機械師助理，魏持有美國政府的安全許可，並且能接觸到有關該軍艦的武器、推進和海水淡化系統等敏感國防訊息。「埃塞克斯號」兩棲攻擊艦類似於小型的航母，作為美國海軍兩棲戰備和遠程打擊能力的基石，保障美軍能夠投射軍力和維持存在。

報導稱，起訴書指出，2022年2月，魏開始與一名中國的情報官員溝通，該官員要求魏提供有關美國「埃塞克斯號」和其它海軍艦艇的訊息。這名中國情報官員要求魏向他傳遞有關美國海軍艦艇及其系統的照片、視頻和文件。兩人約定通過刪除之間的談話記錄和使用加密的通信方法來隱藏他們的通信。

報導稱，應這位中國情報官員的要求，從2022年3月至今，魏發送了「埃塞克斯號」的照片和視頻，披露了各種海軍艦艇的位置，並描述了「埃塞克斯號」的防禦性武器。為了換取這些訊息，中國情報官員向魏支付了數千美元。

報導引述美國加州南區檢察官蘭迪格·羅斯曼（Randy Grossman）說，「我們賦予我們的軍人巨大的責任和堅定的信念，我們國家的安全和保障掌握在他們的手中。如果一名士兵或水手選擇了金錢而不是國家，並以最終的背叛行為出賣國防信息，美國將堅決地努力調查和起訴。」

報導稱，另一名被指控向中國傳遞敏感軍事訊息的美國海軍軍人，是加州蒙特利公園26歲的海軍士官趙文恆（音譯Wenheng Zhao），又名托馬斯·趙（Thomas Zhao）。趙在被聯邦大陪審團起訴後被捕，指控他收受賄賂將敏感的美國軍事訊息傳遞給冒充海洋經濟研究員的個人，但實際上這個人是中國的情報官員。

根據起訴書，趙在懷尼米港文圖拉郡海軍基地工作，並持有美國政府的安全許可，他收受了一名中國情報官員的賄賂，違反美國海軍士官的公務規則，其中包括披露非公開的敏感美國軍事信息。

起訴書說，從2021年8月開始，持續到至少2023年5月，趙在中國情報官員的指示下，涉嫌違反保護敏感軍事訊息的規定，秘密記錄並將美國軍事信息、照片和視頻傳送給這名情報官員。根據起訴書，這名中國情報官員自稱是海洋經濟研究人員，在蒐集投資決策的訊息。

為了換取賄賂金，趙據稱向中國軍官發送了美國在印太地區大規模軍事演習的非公開和受控作戰計畫，其中詳細說明了美國海軍部隊的調動、兩棲登陸、海上行動和後勤支持的具體地點和時間。

起訴書指稱，為了換取趙提供的敏感訊息，中國情報官員向趙支付了大約1.4萬美元。如果罪名成立，趙將面臨最高20年的監禁。

美國司法部的新聞稿說，起訴書只是一項指控。所有被告在法庭上被證明有罪之前均被推定為無罪。