日前，由台灣青年創客發展協會舉辦的山東文化探索體驗營，帶領學員參與由泰安市舉行的成年禮活動。在泰山嶺的見證之下，學員們發表宣示，以期未來能成為誠信、有志的成年人，奔赴光明的前程。

泰山是，海拔約1545公尺，蘊含天地景色於一體。並見證了中國幾千年的歷史與朝代更迭。自秦漢到明清時期，皆有帝王於此舉行封禪祭典，這使得泰山蘊含了歷史珍貴的人文景色之所在。

泰山海拔約1545公尺，蘊含天地景色於一體。（圖／主辦單位提供）

位在泰山南麓的岱廟，俗稱「東嶽廟」，是中國歷代帝王舉行封禪大典和祭拜泰山神的地方。建於漢代的岱廟，採用中國古代建築最高格規建造，與北京故宮太和殿、山東曲阜大成殿併稱為中國三大宮殿式建築。

岱廟天祝殿。（圖／劉國慶攝）

岱廟主祀東嶽大帝，殿壁上有宋代創繪的大型壁畫──《泰山神啟蹕回鑾圖》。這幅壁畫生動展現了泰山神出巡回宮的盛大場面，是中國現存道教壁畫的上乘之作。岱廟典藏的文物超過一萬件，其中尤以泰山獨有的歷代帝王供奉泰山神靈的禮器，統稱為「泰山祭器」最為珍貴。這些祭器製作工藝精美，代表了當時物質生產與科學技術的最高水準，具有極高的藝術價值。

天仙照鑒玉符。（圖／主辦單位提供）

每年，會有千百萬人前往泰山參拜，祈求泰山老奶奶碧霞元君的保佑。在道教信仰中，碧霞元君以和藹慈祥的形象聞名，「庇佑眾生靈應九州」，讓大家對碧霞元君尊崇倍至。其法器天仙照鑒玉符是泰山的鎮山之寶，其形狀包含天、地、神、人的意象，象徵天地神人和諧一體。民間自明清以來，就有使用天仙照鑒於黃裱紙上，以求祛病鎮邪，保佑平安的祈福文化風俗。天仙照鑒彰顯了泰山靈韻的元君仙印，為國泰民安、福蔭萬眾。這象徵著泰山玉以及泰山文化美好的形象融合，集結了民俗文化、封禪文化、平安文化於一體。

此次成年禮活動，讓台灣的學員經歷了一場深刻的文化體驗之旅，深入的了解到成年禮傳統文化背後的意涵，也更進步了解兩岸間的文化與融合之處。