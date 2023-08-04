卡努颱風遠颺，氣象局4日清晨5時30分解除陸上颱風警報，南投仁愛鄉累積414毫米雨量，受西南風影響，中部及南部山區須嚴防豪雨，農業部發布7條土石流紅色警戒，分布於南投縣仁愛鄉，畫定245個警戒區域，截自今早6時，傳出746起災情，幸好無民眾傷亡。

中央災害應變中心今早7時舉行第8次工作會報，卡努颱風雖已解除陸警，但中南部山區仍會發生豪大雨，須持續監控降雨。救災與工程人員在搶修作業時，防範大雨所造成的山洪暴發、落石、坍方。

消防署指出，目前已傳出746起災情，路樹倒塌占339件、民生基礎設施災情136件，未有人員傷亡。

在交通運輸方面，台鐵平溪、深澳支線中午12時前停駛，其餘路線正常行駛，高鐵正常行駛，國道全線正常通行。空運部分，取消28班次國際航線、延誤4班次，國內航線則取消13班次、延誤14班次，海運14航線、111班次停航。

經濟部表示，卡努颱風期間，全台曾停電戶數超過3萬4千戶，目前僅1384戶待修，預計今天中午12點前修復。農業部發布7條土石流紅色警戒及232條土石流黃色警戒。