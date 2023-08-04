一名40多歲女子飲食相當健康且作息正常，但近2個月來腹脹如鼓，原以為胃部疾病導致，未料就醫檢查發現，大腸中竟有顆4公分的腫瘤，確診為大腸癌2期。醫師表示，女子的大腸腫瘤較為少見，位於靠近小腸的盲腸（屬於大腸）處，導致食物與空氣滯留大腸中，使她容易腹脹。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書表示，上述女子就醫時表示，近2個月來，胃容易脹氣，甚至到肚子鼓起，用手按壓會有咕嚕咕嚕的聲音，但女子無打嗝或是胃酸逆流的症狀，放屁、排便均正常。女子原本認為是胃脹所致，希望做胃鏡檢查，但錢政弘認為，女子的症狀較應是大腸出現問題，建議女子做胃鏡、大腸鏡檢查。

做完兩項檢查發現，女子的胃無大問題，但大腸鏡發現盲腸處有一顆4公分大的腫瘤，且恰好在迴盲瓣，即大腸最靠近小腸的地方，以至於女子常感覺腹部脹氣、肚子鼓起來，就是因為腫瘤堵塞造成食物和空氣滯留。女子之後經確診為大腸癌2期。

錢政弘表示，細問女子的飲食生活後得知，女子不愛吃肉、愛吃蔬菜與魚、不吃加工食品或手搖飲、作息正常，且無大腸癌的家族史。值得注意的是，通常50歲以下大腸癌患者的腫瘤會出現在直腸和乙狀結腸，而女子的腫瘤位於盲腸，因此女子無血便或排便習慣改變的症狀，腹痛也不明顯，只有特定的姿勢（腳彎起來靠近腹部的動作）才感到腹痛。

他提醒，民眾若脹氣或悶痛的位置為肚臍周圍或下腹部，或是莫名貧血，要小心大腸有異狀，「因為長在右側（盲腸和升結腸）的大腸癌會出現貧血。」