知名YouTuberr「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」，擁有超過訂閱585萬的超高人氣，不過近來被踢爆疑似抄襲日本YTR影片後，又有人揪出老高曾自爆與小茉談「姊弟戀」，推測老婆「小茉」年齡可能已經超過50歲，再次引發話題。

有網友去年在Dcard以「老高與小茉年紀大發現」為題發文，指出睡前會看老高的影片助眠，因此YouTube會主動推薦老高的相關影片，沒想到某次看到老高直播透露與老婆小茉相差13歲，當下還想說難怪小茉看起來如此年輕，一查才發現兩人是「姊弟戀」，而老高現年42歲，推算回去小茉年紀約55歲左右，忍不住驚呼：「為什麼看起來這麼年輕RRR～這已經不是凍齡的程度了啊！是不是餵她吃了防腐劑」。

對此，網友紛紛留言：「姐弟戀是誤傳吧，差13歲應該只是老高開玩笑吧」、「維基百科上有寫小茉在1983年出生，所以應該是38-39歲」、「差13歲和姐弟戀都假的」、「他們在會員影片有說年紀，老高41、小茉39」、「之前影片有講到她26歲嫁給老高，如2009年結婚，距離2022是13年，是26+13=39啦」、「已經一堆人澄清了，原po還是沒更新資訊啊，讓一堆人繼續誤解」。

YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」，題材多與奇聞軼事及都市傳說有關，常引起不少話題，每部影片點閱更高達300萬，不過近來被另一名YouTuber「藍泉媽媽 LQMAMA」踢爆，不僅內容抄襲日本YouTube頻道，互動口白也幾乎「複製貼上」，此外，她更痛批老高會先用「聳動標題」吸引觀眾，待流量達到預期目標後，再把標題改成較普通版本，引起網友熱烈討論。