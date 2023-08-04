民眾黨總統參選人柯文哲2日在節目專訪時感嘆，自己本來隨遇而安，但他現在有個決心是「我不贏台灣會完蛋」，稱看到南部老百姓的生活「太慘了」，遭批評是「皇帝思維」。柯文哲今天反嗆，請民進黨面對問題，不要製造分裂、對立、仇恨，怎麼弄都只有這一招。

柯文哲日前在網路節目表示「我現在有個決心是『我不贏台灣會完蛋』」，透露自己到南部看老百姓的生活，「我覺得實在是太慘了！」他直言，年輕人不怕辛苦，但會怕沒有希望，他遇到一個35歲的年輕人，對方月薪4萬元、不敢結婚，房租1個月5000元，對方說房東不給他報租金補貼，這個要解決。

對於外界質疑「皇帝思維」，柯文哲今天上午受訪痛批，民進黨最大特色叫做分裂、對立、仇恨，先製造分裂，然後開始對立、製造仇恨，從以前本省人、外省人開始，後來天龍國非天龍國，搞到最後最近是男性跟女性的爭執。

柯直言，「我只是不小心去南部的時候看到那年輕人，重點是年輕人，不要老是把南部誇大」，年輕人遇到的困境「四不一沒有」要先解決。

他說，「如果在北部遇到年輕人，就講北部年輕人，那還不是一樣？我只是剛好說我去南部看到年輕人，我的感想是什麼」，請民進黨面對問題，不要製造分裂、對立、仇恨，怎麼弄都只有這一招。