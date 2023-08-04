●U.S. Bank Wealth Management全國投資策略師Tom Hainlin在談到周四美股主要指數全面收黑時表示，這確實與債息有關。美國10年期指標公債殖利率走高給股票的吸引力帶來挑戰。Sit Investment Associates投資組合經理Bryce Doty也表示，債息走高給美股帶來壓力。

●周四美國公債殖利率急升，TD Securities美國利率策略部門主管Gennadiy Goldberg表示，市場流動性相對清淡是美國債息大漲的主要原因，而非出自於基本面。市場已大致接受了聯準會的升息任務不是已經完成就是幾乎完成，所以現在的重點在於高利率將維持多久，以及聯準會何時降息。

●許多分析師表示，在今年大部分都在上漲後，市場早就應該休息一下，或者說展開小幅修正。Strategas技術與宏觀研究部門主管 Chris Verrone表示，過去幾周美股動能一直在悄俏減弱，這也是為什麼我們幾周前有了修正預感的原因。經驗提醒我們，此類戲碼通常以三個階段進行：突破、小漲、再突破，不過長期趨勢是向上的。