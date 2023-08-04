廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生4日在大陸《環球時報》撰文指出，美國前眾議長裴洛西2日發表聲明回憶一年前訪台之行，再次聲稱「美國與台灣站在一起」。一年前，美媒在裴洛西訪台後針對台灣民眾作了網路調查，問受訪者對於美國「協助防衛」台灣的看法，結果59.0％受訪者完全沒信心，16.7％不太有信心。也就是說，對美國「協防」台灣沒信心的台灣民眾比例高達75.7％。一年後，不甘寂寞的裴洛西居然又跳出來稱「美國與台灣人民站在一起」，在「疑美」情緒於台灣按都按不下去時，還有幾個人會相信呢？

張文生表示，面對美國匆忙撤軍阿富汗以及挑動俄烏衝突並在歐洲、亞太等各地處處把盟友當槍使的現實，再加上一些美國學者鼓吹「毀台計畫」前景，有關美國將會軍事「協防」台灣的說法在台更加走向破產。也有越來越多台灣民眾認識到，美國只是想把台灣當作遏制中國大陸發展的棋子、炮灰和犧牲品。「疑美」已成台灣社會一種客觀現實，是台灣民眾內心深處普遍的真實想法。可是民進黨當局及台灣綠營台獨政客還想軟硬兼施，連台灣民眾「疑美」的權利和想法都不允許有。

張文生稱，美國對於應對台海危機的政策表述可以說是用詞「極其精準」，用了「協防」即「協助台灣防衛」這個說法。什麼叫「協助台灣防衛」？意思就是一旦台海局勢被激化到軍事衝突那一步，那麼「防衛台灣是你台灣自己的事」，美國只是從旁「協助」，至於「協助」到什麼程度，最基本的標準就是美方不會引火焚身自陷其中。在這個問題，美台之間矛盾顯而易見，民進黨當局一直幻想美國「保護」，希望美國大兵站在台海第一線；美國人則一直慫恿台灣變成「豪豬」，台灣人必須站在第一線。雙方都憋著想拿對方當炮灰，但顯然民進黨當局更有「炮灰」相。

張文生分析，中方屢向華盛頓強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。拜登政府也作出「四不一無意」承諾，特別強調「不支持台獨」。但美國人的承諾一直都沒真正落到實處。最近，不僅美國國會在推動「台灣國際團結法案」，而且拜登政府也批准一項3.45億美元「對台軍事援助計畫」。美國一方面口口聲聲想跟中方加強溝通以防止台海局勢惡化等，另一方面又不斷在台海問題上火上澆油，這種兩面手段只會導致中美互信更趨薄弱，也會使得台海局勢愈發緊張。

張文生認為，台灣問題涉及中國核心利益，海峽兩岸必須統一也必將統一，這一點沒有絲毫退讓和妥協的空間。自中美兩國40多年前開始恢復接觸並逐漸走向關係正常化以來，中方屢次就此表明立場。隨著賴清德或將上演「過境」訪美的把戲，美台勾連可能再次升級。美國個別政客與軍方人士試圖通過相關法案或言論等插手台灣問題，但中國政府和中國人民決不接受任何威脅，也決不懼怕任何對抗。

張文生強調，網上早就流傳一種說法，當美國說要跟誰站在一起時，誰就離倒楣不遠了。當裴洛西再次聲稱「美國與台灣站在一起」時，實際就是美國再次表示希望台灣當「炮灰」時。這時，已識破並對美國滿腹懷疑的台灣民眾應該更加警惕美方各種激化台海局勢舉動，更加警惕民進黨當局為一黨政治私利而把整個台灣推向更危險境地。