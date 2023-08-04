大雨不斷，滾滾泥流不斷竄入溫泉飯店停車場與泡湯池。南投縣政府提供

南投仁愛鄉今天清晨起大雨不斷，路面淹水坍方、路樹倒塌道路中斷等災情陸續傳出，南投縣政府上午緊急宣布仁愛鄉停班停課，其中南投知名的盧山溫泉區水悅館溫泉飯店，遭大雨夾帶泥沙灌入飯店景象曝光，只見滾滾泥流從飯店大門竄入大廳、停車場與泡湯區，景象相當嚇人。

南投縣盧山溫泉區是國內知名的溫泉勝地，今天傳出廬山溫泉區水悅館飯店因當地豪大雨，大量泥水灌入飯店內的畫面，消防局獲報已經前往協助疏散旅客與搶救中。

南投縣政府新聞及行政處長蔡明志表示，仁愛鄉上午雨量實際達300公釐，

且多處省道封閉，及縣道坍方，為鄉民安全考量，決定停班停課；南投縣防災中心也在上午提升為2級開設，縣府所有單位進駐全面防災應變。

根據南投縣消防局通報，目前已知投83線3•5k處有土石流泥漿，蓋住路面，道路整個淹埋、投83縣1k處有路樹倒塌壓到電線，工務處都已派員以機具協處中。

另南豐村因南山溪往大同山農路有土石流坍崩，目前車輛無法通過，影響村民出入，農業處已派員協助處理。