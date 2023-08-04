一名網友分享，弟弟和女友論及婚嫁，女方家人的要求卻震碎他們的三觀，不僅要求大小聘共208萬，還要求男方在婚前要先過戶一塊土地給女友的爸爸，讓弟弟無法接受，兩人鬧到快分手，而女方家人見狀竟打電話來說「分手要給60萬遮羞費！」引起網友熱議，不少人驚呼快逃吧！

一名網友在「匿名公社」上分享，最近弟弟女友的家人來談婚事，要求震碎原PO一家人的三觀，弟弟女友的爸爸說「女兒是他辛苦呵護長大的黃花大閨女」，因此要求大小聘共208萬，還要求婚前必須先過戶一塊土地，否則斷然不會同意兩人結婚。

原PO表示，弟弟聽到對方的要求以後很生氣，看著女友毫無反應，任由自己的爸媽鬧著，也讓弟弟萌生想分手的念頭，而弟弟的女友疑似是不想，和家人訴苦以後，弟弟女友的爸爸再度來鬧說「如果要分手要給60萬當遮羞費和分手費！」

原PO指出，女方的家人太奇葩，首先「黃花大閨女」的部分就不太屬實，弟弟向家人坦言，和女友交往期間該做的都做了，但都是自願的，沒有任何強迫，且他也不是女友的第一個男人，因此這個說法似乎與事實有出入；再來就是女方家人要求婚前先過戶土地，但卻不是要過戶到弟弟女友的名下，而是要過戶到弟弟女友的爸爸名下，加上大小聘208萬的要求，給人一種賣女兒的感覺。

貼文引起網友討論，「乾脆叫你弟入贅女方家，跟女方家收個100萬」、「就是要錢的，不用理她」、「還好你弟弟清醒，雙方談婚論嫁，還沒有嫁就開始談錢，談土地過戶，如果是這樣那就沒有談下去的可能了，就算娶回家了，也會搞的你們家雞犬不寧」、「快逃吧！」