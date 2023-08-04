Anthony Rizzo is going on the IL with a "likely concussion" that they're traced back to the Tatis Jr. incident in late May



(via @ChrisKirschner) pic.twitter.com/N9RpgYpqUF — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) August 3, 2023

休賽季完成續約的洋基主戰一壘手雷佐（Anthony Rizzo），卻在季中開始迷航，現在或許能找到他低潮的原因了，洋基球團4日宣布，雷佐因為出現可能的腦震盪情況，將被列入傷病名單。

頭部受傷本來就不能掉以輕心，但讓人更擔心的是，洋基表示雷佐的腦震盪問題，得要追溯到今年5月守備時，頭部和教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的大腿相撞，當時雷佐因頸部問題缺席3場，但通過所有的腦震盪保護程序後，還是被允許上場。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）說，雷佐最近開始感到思考和專注力大幅下降，類似於腦霧症狀，並將原因歸咎於和小塔提斯相撞所受的傷。洋基有強大的理由證明自己的理論，雷佐在開季前2個月（4、5月）的攻擊指數分別是0.845和0.917，但6月從傷兵名單回歸後，雷佐表現一落千丈，該數據下滑到0.530。

也就是說雷佐在過去的兩個月內，都帶著腦震盪後遺症的問題出賽，對他的表現產生影響，嚴重的話甚至會造成生命危險。雷佐被放進10天傷兵名單後，洋基也從3A拉上卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）頂替雷佐的位置，勒瑪修（DJ LeMahieu）和包爾斯（Jake Bauers）將會分擔一壘位置。