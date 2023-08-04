據澎湃新聞報導，今年以來，鄱陽湖水位明顯偏低。進入汛期水位短暫回升後，7月20日，鄱陽湖水位再次退至枯水位12米以下，刷新去年創下的最早退至12米以下的歷史紀錄。

「受2022年旱情影響，今年江西全省主要江河湖庫水位較多年同期都偏低。」8月3日，江西省防汛抗旱工作新聞發佈會表示，今年以來，鄱陽湖水位明顯偏低，最大偏低幅度達6.43米，處於枯水位12米以下時間長達142天，直到4月23日才重回12米。

此後受5河入湖水量持續偏少影響，7月20日，鄱陽湖水位再次退至12米以下，為1951年有記錄以來最早退至12米以下的年份，較原最早出現年份提前17天。截至8月3日上午8時，鄱陽湖標誌性水文站星子站的水位為12.37米，較常年同期低近5.3米。

江西省水文監測中心水情處副處長張陽表示，鄱陽湖星子站自去年8月6日跌破12米水位後，水位持續維持在枯水位以下。進入2023年後，鄱陽湖的枯水狀態持續，3月15日，星子站出現今年以來最低水位6.70米，直到江西全省進入主汛期一個月之後，4月23日水位首次短暫回到12米以上，4至6月中旬水位維持在10至13米之間波動，面積不超過1750平方公里，鄱陽湖看起來更像是河，而不是湖。

6月中旬，受「端午水」強降雨過程影響，星子站於6月29日出現今年以來最高水位15.19米，較原年最高水位最小值（1972年16.0米）低0.81米；鄱陽湖出峰後，水位快速下降，7月20日重新退至12米以下，再次刷新最早退至12米以下的紀錄，比原來最早的2022年提前了17天。

張陽表示，結合氣象預測及當前鄱陽湖水文情勢，預計鄱陽湖低水態勢將持續，甚至可能進一步發展。當前，鄱陽湖低枯水位暫未對取用水產生影響，但後期如果鄱陽湖水位繼續下降，可能會給湖區生活、生產以及生態用水帶來相關影響。

據預測，8至9月，江西全省降雨較多年同期偏多0至2成，時空分布不均，局地強對流天氣仍將發生，且不排除颱風進入或影響該省；同時，當前江河水位和水庫蓄水總體偏低，後期局部地區高溫少雨，將發生階段性乾旱。

「早在汛初，根據氣象預測情況，江西省防指提出防汛抗旱兩手抓的工作思路，並在後期各項防汛工作中統籌推進防旱抗旱工作。」江西省防汛抗旱指揮部副祕書長，省應急管理廳黨委委員、政治部主任劉闖表示，今年最強降雨「端午水」期間，江西全省水庫總共增蓄34.84億立方米，這將為後期可能發生的乾旱提供水源保障。

劉闖表示，當前江西省仍處於汛期，接下來，全省將堅持防汛抗旱兩手抓，督促組織各地和有關單位常態化開展防汛隱患排查整治，真正從源頭上控制風險；同時，落實防旱抗旱措施，堅持去年抗旱工作中的好經驗好做法，指導各地因地制宜開闢水源，強化用水管理，盡快修復各類灌溉和供水工程設施，廣泛開展社會節水宣傳，形成節約用水的良好氛圍。