韓國女星全智賢與富二代老公崔俊赫2年前傳出過豪門婚變，雙方第一時間否認，更在回應中大放閃。近日，有網友拍到全智賢夫妻現身首爾世界盃競技場看球賽，全智賢跑去找英國超級足球聯賽曼城隊的球員哈蘭德（Erling Haaland）要簽名，最後罕見表現出迷妹尖叫，崔俊赫則燦笑看著老婆，兩人甜蜜又真實的互動引來討論。

最近有網友偶遇全智賢一身黑現身球場，她拿出球衣請哈蘭德簽名，對方簽完後她便興奮將衣服貼在臉上尖叫，可見外型高冷的全智賢也有可愛迷妹的一面，而崔俊赫則是全程陪在全智賢旁邊，看太太失控，自己嘴角也忍不住上揚，引來網友笑說：「歐尼（姊姊）拿到簽名後的反應太可愛了」、「原來大家追星的反應都一樣」、「私下真的很千頌伊啊」。

全智賢2012年跟高富帥崔俊赫結婚，育有兩個兒子，2年前前記者金龍浩（김용호，音譯）與律師姜龍植（강용식，音譯）去年在網路節目《橫豎研究所》爆料全智賢婚變，稱崔俊赫疑似厭倦全智賢，離家出走半年，不想再扛「全智賢老公」頭銜，考量到代言賠償金才不肯正式離婚。

對此，崔俊赫用漫畫《灌籃高手》的哏圖回應：「我想當全全（全智賢）的老公」，駁斥夫妻感情生變。全智賢的經紀公司也同步否認，並揚言要蒐證提告，而崔俊赫的母親、時裝設計師李正宇（이정우，音譯）也在IG憤怒寫下：「今天是非常生氣的一天，所以我差點失控吃了麵包，但還是忍住了，最後用三片生菜代替麵包」，力挺兒子與媳婦婚姻絕沒出狀況。