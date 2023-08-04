民眾黨新竹市立委選舉遲未提名人選，原規畫由不分區立委吳欣盈參選，但吳欣盈沒有意願，傳出吳本來屬意參選北市松信選區，但柯文哲以難向國民黨參選人徐巧芯交代為由勸退，柯今天表示，他跟吳欣盈講說，要選松信要嘛就要選贏，如果不容易選贏的話，要有戰略理由。

吳欣盈昨透過幕僚回應，「民眾黨與我在今年的選戰中都不會缺席，會有策略性的考量，共同努力，謝謝大家關心」。

對於是否因為難向徐巧芯交代而勸退吳欣盈？柯文哲今天受訪說，區域立委選舉，畢竟全黨資源不多，2022年地方選舉的時候，後來有做個檢討，當時提名80幾個，上14個，如果重來一遍，如果提名20個上14個，跟提名80幾個上14個，哪一個在資源上使用會更有效，這個內部做過檢討，還是要先決定戰略目標，才去決定戰術。

柯文哲指出，這一次的確是偏向保守，因為資源有限，禁不起這樣損耗，他跟吳欣盈講說，要選松信要嘛就要選贏，如果不容易選贏的話，要有戰略目的、理由；還有一點，民眾黨的好處是，表面上看起來一人政黨，但實際上還有選決會，最後還是要投票，所以這是黨的戰略思維下的一個決定。

至於沒放棄找妹妹柯美蘭參選新竹市立委？柯表示，「如果要贏的話」，吳欣盈不去的話，目前可以動用的人，「唯一會贏的機會是柯美蘭，因為等於是柯文哲下去選」，但也是要看個人意願，人家說「我在當醫生」，除非有什麼理由，一般人不會脫離原來的工作去從事政治。