文光國中風災後校樹傾倒。（文光國中提供／許逸民澎湖傳真）

風災後第一天，修剪後校樹以繩索固定。（文光國中提供／許逸民澎湖傳真）

文光國中師生花3天時間將3樓高傾倒校樹扶正。（文光國中提供／許逸民澎湖傳真）

暑假期間透過網路號召回校幫忙災後復原的文光國中師生，用拔河方式將3樓高傾倒校樹扶正。（文光國中提供／許逸民澎湖傳真）

校樹扶正後，童軍老師黃武緯開箱這次扶正校樹用的工具。（文光國中提供／許逸民澎湖傳真）

中颱杜蘇芮重創澎湖，位在馬公市區的文光國中也難倖免，花台中一株3層樓高、樹齡20年的菩提樹也幾乎被連根拔起而傾倒，最後該校教職員為了搶救這棵校樹，由童軍科老師黃武緯擬妥繩索拉拔復位的規劃，再號召師生用了3天時間純人力高空拔河後，終於將菩提樹扶正。

為了搶救扶正這棵校樹，在風災過後第一天，約25位教職同仁，在主任的號召下前往協助災後整理，先是修剪樹木，卻發現倒下的菩提樹下還壓著2棵羅漢松，為不傷及羅漢松，因此由童軍老師黃武緯，於校舍三樓架設滑輪與繩索，拉起30度後，再於二樓架設輔助繩，將樹固定好。

由於隨著校樹角度的抬高，原先架好的動靜滑輪和繩索，也必須跟著調整角度，以便施力，也因此第2天，來了30名師生，先合力從三樓將校樹再拉起15度後，改由2樓再拉起15度，接著再至三樓主繩索繃緊後，將二樓的輔助繩改至一樓，再繃緊後，將三樓的主繩索改至二樓

第三天則從網路上號召近50位師生、校友，一口氣將還未立正的樹木（最後三十度），一同從二樓主繩拉正，接著進行繩索攀樹，固定保護繩後，釋放兩條主繩、兩條輔助繩，才告拉正復位。

黃武緯說，原打算叫吊車進場將倒下的校樹吊起復位，但在經第一天為了固定倒下的樹木不要再傾倒而架設繩索，將校樹拉起30度後，又考量吊車恐將校舍階梯與跑道壓壞下，發現全人力其實也是大有可為，因此就利用此次機會讓學生將學習到的數學、物理、繩結，真正的使用在生活中，造就了這場生命和環境教育，還省下幾萬元吊車費。