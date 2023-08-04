匯銀指出，適逢台股密集發放現金股利，外資匯出力道強勁，且近期美元逐步轉強，令出口商出現惜售心態，並未能為新台幣提供支撐，預估短期新台幣仍偏弱勢，本週美元兌新台幣呈震盪上行走勢。

受到卡努颱風來襲影響，3日台灣部分地區宣布停班停課，部分銀行業暫停營業，台北外匯市場休市。但國際金融市場持續營運，央行相關人員並未休颱風假，從事國際金融交易及交割，緊急提供銀行所需外幣資金；昨（3)日央行對國內外匯指定銀行及本國銀行海外分行提供外幣資金14.2億美元，維持銀行之正常運作。

新台幣收31.518元 續寫近9個月新低
卡努颱風來襲 北北基停班停課 3日股匯休市
《電腦設備》友通5.3億元賣Brainstorm35.09%股權 估Q4交割
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