創見第二季合併營收24.69億元，季減5.34%、年減17.9%；營業毛利5.84億元，季增5.75%、年減33.1；營業利益2.97億元，季增17.4%、年減47.8%；稅後淨利3.99億元，季增71.9%、年減65.1%；每股盈餘為0.93元，創下3個季度新高。

創見上半年營業收入50.78億元，年減21.34%；營業毛利11.37億元，年減34.43%；營業利益5.50億元，年減49.62%；本期淨利6.31億元，年減67.17%；歸屬於母公司業主淨利6.31億元，年減67.17%；基本每股盈餘1.47元，相較去年同期的4.49元下滑。

回顧今年第二季，記憶體市場景氣仍低迷，惟創見持續進行庫存去化，配合良好的採購策略及庫存成本控管，在總體經濟不利因素、原物料市價波動下，單季毛利率仍能維持23.7%。而業外損益本季受惠於美元升息，創見已提前規畫外幣部位，帶動其產生較高匯兌利益及利息收入。

展望下半年，各記憶體大廠減產效應將逐漸顯現，DRAM及NAND FLASH價格跌幅有望收斂。而人工智慧、邊緣運算、智慧物聯網等發展使記憶體需求可望進一步提升，創見持續深耕工控及通路市場，展示最新技術及趨勢產品，力求突破提升獲利。

因應ESG永續環保概念，創見亦致力於開發減少能源耗損之記憶體模組產品，且採用環保包裝耗材，持續為綠能環保挹注心力。