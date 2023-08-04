信義房屋堅持錄用零房仲經驗新人，為讓「新手」能夠快速卻扎實成為「業務高手」，信義房屋設計「專業養成學程」讓新人一入職就能有豐沛學習資源、快速成長。信義房屋創辦人周俊吉先生日前受邀至大愛電視台「仁心慧語」節目，談及影響自己至深的成長經歷，也因此造就了創業後對團體與人才培育的重視。

信義房屋創辦人周俊吉先生於大愛電視台「仁心慧語」節目中笑稱，自己是頑劣的孩子，因為不喜歡坐在教室，小學三年級就會逃學，後來跳級就學更面臨無法跟同儕相處，進而影響後續升學，讓周俊吉深深體悟群體相處以及教育的重要性，亦將此融入信義房屋倡導「以人為本」的核心理念中。

不若外界將業務視為單打獨鬥，信義房屋重視團隊，講求先合作、再分工，將服務客戶視為大型的任務，每一個同仁皆以此目標相互合作，在服務環節中發現不足隨即補位，盡可能讓每一次的服務做到最好，如一個物件可能開發與銷售分屬不同業務，要能夠讓客戶有良好的體驗，就需要兩者互相搭配、協作，再依據各自任務分工。除了團隊精神培養，信義房屋在薪獎制度更設有團體獎項，每個同仁感受到自己是團隊的一份子、共享榮耀。

周俊吉認為，當企業以良善之心對待員工，那員工便有可能愛護他的客戶，自然形成正向循環，因此本著「以人為本」之心規劃各項內部制度。在新人養成上，信義房屋設有獨特的「師徒制」與學長姐文化，新人不只有師傅不藏私手把手教導，更有學長姐們隨時伸出援手；此外，針對新人教育信義房屋設計「專業養成學程」必修課達51學分，另搭配37堂選修課，讓新人一入職就能有豐沛學習資源、快速成長。除了紮實的訓練，信義房屋亦規畫有完整的晉升體系，讓新手房仲也能憑實力在短時間內，一路從試用人員、專員、主任，晉升至專案經理職級的菁英房仲經紀人員。

除了完整的教育訓練，信義房屋亦提供新鮮人6個月保障底薪5萬元，並率先業界首創「30天工作鑑賞期」，期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」轉換跑道，同時，也有年終獎金、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」、員工持股信託、免費健康檢查等福利。

信義房屋創立至今逾40年，秉持「先義後利」的精神，以企業之力創造並且持續推動正向善循環，懷著「以人為本」之心針對客戶、同仁需求做應該做、對的事情才是企業能永續經營、為社會所接受的不二法門。