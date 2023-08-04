藝人NONO（陳宣裕）因被網紅小紅老師提告涉嫌性騷擾、性侵等罪名，2日現身北檢複訊，最終以50萬元交保。事發後，外界也十分關注其妻朱海君，先前還傳出兩人談離婚，經紀人已出聲闢謠。律師馬在勤在節目分析，朱海君目前應在等判決書出爐，那時才會決定這段婚姻的去留。

NONO被控性騷擾後，起初只說沒印象，後來小紅老師開記者會踢爆更多不堪的內幕，NONO才公開PO文：「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。」朱海君則透過經紀人簡短回應：「目前回應就像NONO寫得那樣。」節目《新聞挖挖哇》近日探討NONO和朱海君的婚姻，眼科醫生黃宥嘉表示，如果她是朱海君，「可能不想跟NONO待在同一個屋子裡」，絕對會放棄這段婚姻，部落客林宜君也表示，她若是朱海君，不會想了解NONO涉案的細節，也沒辦法繼續維持婚姻。

媒體人陳玲玲則分析朱海君的心態，認為案情尚不明朗，現階段NONO最需要她，「離開他我會不會太殘忍了？」只是婚姻應維持不下去，可能等真相水落石出才會抉擇。律師馬在勤也發表個人看法，認為朱海君只能先選擇相信丈夫，因為無法確切知道小紅老師及自稱受害者的20多人說的是否為真，等到法律判決出爐，朱海君可能才會在NONO及法律之間做出「到底是要分還是要合」的選擇，若NONO堅持不離婚，朱海君還可拿起訴書當離婚訴訟的素材，有利談剩餘財產分配等，「這是她最大的武器」。

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風波爆發後，朱海君始終沉默，未正面回應NONO的官司，友人蕭淑慎老公梁軒安受訪透露，有傳訊息關心朱海君，但不願公開兩人的訊息全文，僅透露她「很shock（震驚）。」

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