車禍現場散落啤酒罐。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

車禍現場散落一袋大賣場烤全雞。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣和美鎮昨晚颱風夜驚傳1死1重傷車禍，44歲林姓男子騎機車行經和美鎮彰新五段時，與穿越馬路的胡姓婦人（54歲）發生碰撞，林男人車倒地，當場失去生命跡象，經送醫仍傷重死亡；胡婦則是重傷。事故原因及經過，由警方調查釐清中。

這起事故發生在昨晚7點57分，地點在和美鎮彰新路五段與和厝路二段口。當時林姓男子騎機車行經該地時，胡姓婦人正好從超商買了一手啤酒要穿越雙黃線過馬路，結果雙方即在路中發生碰撞，林男人車倒地，胡婦則被撞飛。

事故發生後，林男與機車噴飛30多公尺，最後滑行至行人穿越道前。車禍現場散落機車車體零件碎片、啤酒罐及一袋烤全雞。

附近居民聽到碰撞聲紛紛出來查看，當時胡婦的丈夫正在附近麵攤用餐，也隨即放下碗筷，查看胡婦狀況，並打電話叫救護車後，還趕回麵攤要付230元結帳，其他民眾則協助拿三角錐疏導交通。

機車騎士胡男當場失去生命跡象，送醫仍不治，他疑似訂購一袋大賣場的烤全雞，騎機車外出取貨，不料取貨回程遇橫禍；胡婦重傷，臉部紅腫瘀血、背部擦傷、右手及兩腿封閉性骨折，幸意識清楚。

經查胡男結婚1年多，其外籍配偶這陣子返回泰國，沒有小孩，其家人得知惡耗，悲痛不已。

警方初步調查發現，機車與行人發生碰撞前，雙方都疑有停頓、閃避等動作，但最後機車與行人仍發生碰撞；此外，行人疑似未走行人穿越道，而是直接穿越雙黃線過馬路，全案肇事經過及原因，仍在調查相關事證釐清中。