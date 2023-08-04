中國大陸推動《香港國安法》、大幅限制立法會民選議員席位，並確立只有所謂「愛國者」才能成為立法會和區議會選舉候選人後，香港選民人數連續第2年下降，18至20歲選民人數更是暴跌超過一半。

美國之音引述港媒報導，香港選舉事務處1日公布2023年臨時選民登記冊，現有選民432.97萬人，比去年正式選民登記的441.2萬少8.2705萬人，跌幅達1.88％，比去年1.4％的跌幅進一步擴大。獲確認為正式登記選民者可在12月10日的新一屆區議會選舉中投票。

而按年齡劃分，選民有年輕人減少、長者增加的趨勢，其中18至20歲的登記選民跌幅最大，由去年的5.5萬人減至今年的2.6萬，減幅達52％，造成30歲以下的整體年輕選民人數下降超過10％，從62.2446萬降至55.8286萬。

同時，31至60歲選民人數則下跌3.5％。不過，61歲以上的選民人數增加5.2萬，升幅達3.88％，而其中71歲或以上選民的增幅更大，達5.6％，人數接近72.7萬。

此外，在香港居住滿7年成為永久居民的「新港人」，其新登記選民為3.13萬，少於去年的3.6萬人，創2012年以來的新低。

報導指，儘管今年是一個選舉年，但今年新登記選民人數只有2019年的8％。在過去3屆的選舉年，新登記選民人數會多於「非選舉年」，人數從近15萬到39萬不等。

另外，選民人數減少的另一個原因是被選舉事務處剔除的人數增至8.1萬人，為8年來新高，較去年的6萬人增加超過35％。

與此形成鮮明對比的是，在爆發「反送中」運動的2019年8月公布的臨時選民登記冊顯示，將近38.6萬人在過去一年新登記為選民，是自2003年以來最大的增幅，令當年的總選民人數達到412萬。其中18到35歲的選民人士比上一年增加超過12％。這主要反映了港人，尤其是年輕人對港府提出修例，允許將港人引渡到中國大陸受審的不滿。

2019年11月24日舉行的香港主權移交後的第6屆香港區議會選舉，投票人數高達294.3842萬，投票率為71.23％。民主派陣營在高投票率下，首次在多個選區大獲全勝，取得全港86％的直選議席，共囊括389席，而親北京的建制派只得到59席，遭遇空前慘敗。

按票數劃分，民主派和建制派獲得的票數約為57.44％和41.32％，民主派獲得的選票比建制派多出44萬張。