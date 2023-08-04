看好南台灣消費潛力，王品集團旗下和牛吃到飽品牌「和牛涮」，8月進駐高雄夢時代，高人氣中餐品牌「享鴨」8月底也將首度進軍高雄，9／30前完成指定任務，到「享鴨」高雄裕誠店消費不限金額，即可享結帳全單九折等好康。同一棟大樓位址，未來還有「初瓦」接力入主不同樓層，要用美食寵壞港都人的嘴。

「和牛涮」8月首度進軍百貨，選在高雄夢時代開出第9家門店，坪數達162坪、座位有178席，是目前品牌最大店型，並提供六人座位，適合家庭客及朋友聚餐。週五、週六營業時間更從中午11點一路到凌晨一點半，逛完街、看完電影吃個宵夜，也是不錯選擇。歡慶高雄夢時代店開幕，8／31前加入品牌Line好友領優惠券，到高雄夢時代店消費於FB或IG打卡，即招待特選海味盛合一份，內含中卷、北海道干貝，用滿滿海味幫高雄鄉親加菜。

行政院主計總處統計，2021年高雄市家庭平均飲食費，占整體消費支出比例30％，居六都之冠，其中超過一半的飲食費花在外食。看好港都人堅強「食」力，王品集團特別選在裕誠商圈租下整棟樓，中餐品牌「享鴨」搶在8月底進駐，「初瓦」也將在9月接力開幕，結合鄰近集團品牌「青花驕」、「12MINI」及「陶板屋」等多樣不同類型美食，帶動商圈集市效應。

為港都首店開幕造勢，「享鴨」8／12~8／27打造期間限定千倍大烤鴨佈景打卡裝置，降落漢神巨蛋前廣場，用手機拍下巨大烤鴨佈景照片，分享至個人FB或IG，到高雄裕誠店消費並出示畫面，可享當次結帳全單9折。另外還有限店獨享好禮，至門店用餐拍攝桌邊片鴨及餐點照，上傳個人FB或IG打卡，標記「 ＃高雄裕誠享鴨」每桌贈主廚私房菜一份。

一開店就轟動的韓式料理「初瓦」高雄裕誠店，將在9月熱鬧誕生，邀請鄉親鎖定「初瓦」FB粉絲頁，關注訂位開跑時間。感謝粉絲盛情，8月底前將活動拍照上傳IG限時動態，標記「＃初瓦生日初卡嘿」，還有機會抽中價值1199元的雙人套餐兌換券。