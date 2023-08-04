高雄市前鎮漁港改建，原本規劃3000萬預算，但高雄市市長陳其邁上任後卻增加至81億，引發各界討論，農業部部長陳吉仲目前在國外，但仍透過臉書指出，整體更新升級，不僅是為了提升遠洋漁業 300多億元的年產值，更是可以為上千億產值的遠洋漁業相關的補給、網具、冷凍加工及造船整修等關聯性產業，帶來更多連帶提升的效果，這是深具前瞻性的基礎建設升級工作。

陳吉仲表示，台灣是海洋國家，海洋漁業發展也是由近海而遠洋，在1960、1970年代政府奬勵發展遠洋漁業，同時在前鎮開辟遠洋基地港，當時在東亞已是名列前茅的漁港。遠洋漁船散佈在三大洋作業，捕獲一般常見的秋刀魚、魷魚、鰹鮪等各類魚種。高雄前鎮漁港，至今仍是國內最大的遠洋漁業作業基地。

陳吉仲說，台灣遠洋漁船僱用外籍船員補足勞動力缺口已是常態。在前鎮漁港每年有約1.5萬人次的外籍船員，隨近300艘遠洋漁船返港卸魚、整補。過往在漁船靠岸後，這些辛苦的船員有些會停留在狹窄的漁船上，無處可去。船上欠缺足夠的衛浴、休閒等生活輔助設施，船員不僅無法趁靠岸好好休息；長期處在狹隘擁擠的生活與工作環境，對船員身心健康會造成極大壓力。倘若又遇到颱風等天災，船上船員更會暴露在風險當中，因此興建「多功能船員服務中心」，提供外籍船員可以上岸安心休息的安全處所。

陳吉仲指出，前鎮漁港從 1968 年完工至今，已經超過50年沒有更新調整。設備老舊不說，隨著作業量越來越大，卸魚碼頭水深不足，難以讓大型化1000至3000噸級漁船卸魚及停泊，漁船席位也一位難求；卸魚作業及市場批發空間部分重疊，容易帶來衛生安全顧慮。交通不便拖累進出效率；不只周邊社區廢水流入港區，卸魚清理及生活廢水等，也會排入港區中，造成水質惡化、發出臭味。這完全不符合台灣最重要遠洋漁業基地的需要。前鎮漁港建設專案，就是要一次徹底改善這些累積了 50年的問題。

陳吉仲強調，整體更新升級，就是要達到提升前鎮漁港的「效率、安全與人權維護」的目標。這不僅是為了提升遠洋漁業 300多億元的年產值，更是可以為上千億產值的遠洋漁業相關的補給、網具、冷凍加工及造船整修等關聯性產業，帶來更多連帶提升的效果。這是深具前瞻性的基礎建設升級工作。