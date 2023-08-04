捲入性騷疑雲的前「小英之友會」總會長、前總統府資政顏志發，在民進黨爆發多起性騷擾案期間，遭1名「小英之友會」前女性員工PO文指他警告她不要參加同志遊行「傷風敗俗」，跟同性戀一起混，還問男友有沒有給「陪睡費」？涉及言語「性騷擾」，顏認為PO文內容不實，提告前員工加重誹謗，檢方偵辦期間因顏撤告，台北地檢署4日不起訴前員工。

該名女性前員工任職「小英之友會」近8年，顏是她的雇主，她在民進黨爆發性平爭議於臉書PO文控訴，她從2015年開始受到一名民進黨黨務主管言語性騷擾，向顏反映卻被回應大驚小怪，之後顏對此性騷擾一事不了了之，且擱置不理。

她還指出，2017年她參與同志大遊行，已成為國策顧問的顏竟約談她，並警告她「不要去那些傷風敗俗」的活動，不要跟同性戀一起混：2018年她與男友同居後，顧居然說這樣是倒貼，還問男友有沒有給陪睡費？她當場激烈回應並制止。

事後，顏志發否認性騷，並一度提告捍衛清白，之後再發出4點聲明，辭去總統府資政一職。顏聲明指出，他本於尊重並支持性平調查的專業與權威，先行撤回對不實言論提出誹謗告訴；為釐清真相捍衛本人與社團名譽，他將全力配合性平調查，求事實曲直終得公斷。

檢方偵查期間，因收到顏遞狀撤告，今偵結不起訴PO文的「小英之友會」前女員工。